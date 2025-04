Panorama.it - Il grande bluff del riarmo dell’Unione Europea (e tutte le trappole per i cittadini)

iamo alla vigilia dei 1.550 anni dalla caduta dell’impero romano. A dar retta a Niccolò Machiavelli «tutti li tempi tornano, li uomini son sempre li medesimi». Forse così va considerata la fretta con cui la presidente della Commissioneha chiamato alle armi la Ue, imbarcando anche il primo ministro britannico Keir Starmer, il leader canadese ancorché in attesa di giudizio elettorale Mark Carney e il rappresentante di Ankara Hakan Fidan, ministro degli Esteri e delfino di quel Recep Tayyip Erdogan a cui le elezioni piacciono solo se vince lui. Guest star è sempre stato Volodymyr Zelensky, il presidente «mimetico» dell’Ucraina in compagnia di Mark Rutte, segretario generale di una Nato che è pagata dagli Stati Uniti ma ha una gran voglia di ubbidire a Bruxelles. Tra i vertici che si sono susseguiti non si è ben capito chi abbia la leadership: se la baronessa-presidente tedesca Ursula von der Leyen; se Emmanuel Macron, il presidente francese in bilico che intende diventare il Generale Europa; se Keir Starmer, che sta mettendo su l’armata dei «volenterosi».