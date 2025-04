Ilgiorno.it - Codogno, ennesimo atto vandalico: imbrattati i muri della stazione con vernice rossa

(Lodi), 3 aprile 2025 – Vandali di nuovo in azione alladidel sottopassaggio appena riqualificato. Non c’è pace per lo scalo didove, in questi anni, è in corso una significativa riqualificazione. Da una parte Rete ferroviaria italiana che cerca di rendere laferroviaria ai livelli degli scali europei, con i più alti standard e dall’altra i soliti ignoti che danneggiano continuamente le migliorie apportate. C’è chi lascia immondizia sparsa, chi gioca a pallone nel sottopassaggio, chi bivacca e chi, come questa volta, dipinge sui, provocando danni importanti e abbassando il livello del decoro. Nella notte tra il 2 e il 3 aprile 2025 è infatti finito di nuovo nel mirino il sottopassaggio che collega in sicurezza i marciapiedi dello scalo e consente la connessione urbana tra le due zonecittà separate dalla ferrovia.