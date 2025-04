Dayitalianews.com - Catania, girava senza casco, non si ferma all’alt e investe un agente: 25enne arrestato

tra le vie del centro cittadino, ma,to dalla Polizia, ha travolto une per questo è statoper resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.Nel corso dei servizi mattutini di vigilanza, svolti presso il corpo di guardia della Questura di, un, impegnato a dare informazioni ad alcuni cittadini in difficoltà che si erano rivolti alla Polizia, ha notato transitare, proprio in piazza S. Nicolella in direzione di via Antonino di Sangiuliano, un giovane a bordo di un motoveicolo,ilprotettivo.Nonostante l’Alt intimato dal poliziotto, l’uomo, con fare spavaldo, ha assunto un atteggiamento di insofferenza, tentando, persino, di prendersi gioco dell’, afndo “sì.sì. ora me lo metto il”. Il giovane ha fatto finto dirsi per poi accelerare bruscamente e tentare la fuga.