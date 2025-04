Ilfattoquotidiano.it - Video pedopornografici in streaming con abusi sessuali sui minori: 4 arresti anche in Italia dopo l’operazione di Europol

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Operazione a livello mondiale contro una rete di pedofili globali. Ieri 2 aprile la polizia e la procura di Monaco di Baviera, coordinate da, hanno arrestato 79 persone. Oggiinè stata fatta un’operazione della polizia contro lo sfruttamento sessuale deionline, coordinata dalla procura di Napoli: quattro persone sono state arrestate e 15 indagate per detenzione di ingente materiale pernografico.Al centro delle indagini, avviate nel 2022, la piattaforma del darknet KidFlix (il nome voleva evocare la piattaforma per film e serie Netflix). Per chi accedeva non era solo possibile il download di immagini, malodi file, alcuni dei quali raffigurano gravisu. Nel corso delle attività investigative si è accertatal’esistenza di una pagina presente nel dark web denominata “Wikipedo” — nome ispirato alla nota enciclopedia on line ‘libera e collaborativa’ denominata Wikipedia presente sul web — quale enciclopedia dedicata al mondo della pernografia con tanto di “manuale di istruzioni per il pedofilo”.