News.robadadonne.it - Micaela Ramazzotti: “Con Claudio ho conosciuto l’amore. Vorrei sposarlo”

Dopo la rissa scoppiata qualche mese fuori da un locale romano fra lei, l’ex marito Paolo Virzì e il nuovo compagno, il personal trainerPallitto,torna a parlare con serenità della sua nuova storia d’amore, e lo fa nel nuovo numero di Vanity Fair, intervistata da Chiara Oltolini.“Stiamo insieme da un paio d’anni, un pizzico di più – ha raccontato – Ci siamo conosciuti sul set del mio film, Felicità. Era il 2022. Aveva mandato un self tape per una parte minuscola.ricorda che mi sono avvicinata a lui con una mela in bocca e gli ho chiesto: ‘Senti un po’, ma di che cazzo – parolaccia tremenda – ti occupi, che il cinema non lo fai, se non il caratterista intendo?’. Mi ha risposto che aveva una palestra sull’Appia, però, giuro, non avevo notato che fosse un tipo muscoloso.