Attacco a Gasperini | Buttato nel dimenticatoio Andare via la mia salvezza

Il difensore esce allo scoperto: “Non so perché sia successo, sono cose personali e valutazioni che fanno gli allenatori”è un allenatore molto divisivo. Proprio per questo non è certo la prima volta che un suo giocatore, attuale oppure ex, decida di scagliarsi contro di lui. Anche molti anni dopo.: “nelvia la mia” (LaPresse) – Calciomercato.itL’ultimo a farlo, ma non l’ultimissimo, è quell’Alessandro Bastoni che il tecnico dell’Atalanta fece debuttare in Serie A a soli 17 anni nel match contro la Sampdoria vinto 1-0. “Dopo l’esordio venninel– ha detto senza mezzi termini il difensore dell’Inter a ‘Cattelan Supernova’, ricordando la prima esperienza in massima serie – Non so perché sia successo, sono cose personali e valutazioni che fanno gli allenatori.