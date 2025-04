Ternitoday.it - Ternana, Ignazio Abate: “Tifosi rossoverdi avete reso questa esperienza indimenticabile”

Leggi su Ternitoday.it

Settantadue punti ottenuti sul campo frutto di ventuno vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte. L’ormai ex tecnico dellaha pubblicato un post sui propri canali social per salutare la piazza, che lo ha accolto in questi nove mesi. La primasu una panchina.