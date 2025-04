Nanni Moretti e l' infarto il ricovero non è fortuito

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ore d'angoscia perin un mercoledì che doveva essere come tanti altri, ma che è diventato improvvisamente drammatico. Nel pomeriggio, dopo qualche ora trascorsa lavorando, il regista 71enne si è sentito male ed è stato colpito da un. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma è stato operato d'urgenza e poi spostato in terapia intensiva. L'intervento è stato radicale e serio, reso necessario per salvare la vita a. I medici non hanno diramato, sino alla tarda serata di ieri, bollettini ufficiali ma hanno fatto sapere che la situazione medica del regista, che si trova ricoverato in terapia intensiva, è seria seppur «stabile e non drammatica». Trattasi di una recidiva del problema cardiaco:, infatti, aveva già avuto un altroil 1 ottobre dello scorso anno, alla vigilia della presentazione del film Vittoria a Napoli.