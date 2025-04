Lapresse.it - Manuel Bortuzzo, condannata per stalking l’ex fidanzata Lucrezia Selassiè

Leggi su Lapresse.it

del campione di nuoto paralimpico, la 26enneHailé, è statadal Gup del Tribunale di Roma a un anno e otto mesi di reclusione, con la pena sospesa, pernei confronti dello stesso. Il 25enne aveva denunciato atti persecutori da parte della ragazza che sarebbero iniziati quando i due si trovavano nella casa del Grande Fratello Vip nel 2021., secondo la denuncia, avrebbe ricevuto daanche minacce di morte. La pena stabilita dal Gup all’esito del giudizio abbreviato è stata superiore di quattro mesi rispetto a quanto chiesto dalla procura. Per“stato d’ansia e fondato timore per la sua incolumità”Nel capo d’imputazione contestato alla 26enne, si legge che le sue azioni avrebbero indotto nel nuotatore “uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione”.