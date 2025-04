Bando Persona | da Fondazione 47 milioni di euro per il territorio

Ilrestodelcarlino.it - Bando Persona: da Fondazione 4,7 milioni di euro per il territorio

È online l’edizione 2025 delcol qualedi Modena rinnova il proprio impegno a sostegno della coesione sociale e delle persone in condizioni di fragilità, vulnerabilità o svantaggio. Il, che mette a disposizione un budget complessivo di 4e 700 mila, si rivolge a un’ampia platea di soggetti: Comuni e Unioni di Comuni deldi riferimento, l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, enti pubblici erogatori di servizi sanitari e socio-assistenziali, soggetti privati senza scopo di lucro tra cui cooperative sociali, imprese sociali, enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale, altri enti conlità giuridica. Non sono ammesse a partecipare le istituzioni scolastiche pubbliche e private, così come l’Università. I progetti candidati dovranno avere una chiara coerenza con una delle quattro sfide dell’Areacome individuate dal Documento Strategico di indirizzo 2024–2027 della: welfare inclusivo, comunità educante, abitare sociale e lavoro dignitoso.