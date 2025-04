Internews24.com - Milan Inter, Inzaghi azzecca i cambi: promosso l’allenatore nerazzurro. Le pagelle dei quotidiani

Leggi su Internews24.com

di Redazioneottiene la promozione da parte deinel match di Coppa ItaliaLa semifinale di Coppa Italia tratermina in un nulla di fatto, pareggio che rimanda alla partita di ritorno tra 20 giorni. I nerazzurri quest’anno non riescono a vincere con i rossoneri – dato che potrebbe far riflettere considerando la differenza tra le due rose e le rispettive posizioni in classifica – che addirittura nella serata di coppa vanno inizialmente in vantaggio grazie gol di Abraham, situazione poi recuperata dall’ex Calhanoglu; una certezza per questasvolta la situazione facendo entrare in campo Zalewski e Mkhitaryan,che si riveleranno poiti. Di seguito ledeiche promuovono il tecnico.