Bombesina | scoperta l’origine dell’ormone dell’appetito

Nel vasto mosaico della vita, alcuni elementi biologici sopravvivono immutati per milioni di anni, diventando pilastri fondamentali dell’evoluzione. Uno di questi è la, un neuroormone che negli esseri umani regola l’appetito, segnalando quando è il momento di smettere di mangiare. Ma la sua storia non inizia con l’uomo: un recente studio della Queen Mary University di Londra, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, svela che questo peptide ha radici evolutive risalenti a oltre 500 milioni di anni fa, quando gli antenati delle stelle marine e dei vertebrati condividevano gli oceani primordiali.Batteri intestinali e desiderio di zucchero: lache cambia le regole: un ponte evolutivo tra uomini e stelle marineLa ricerca, guidata dal professor Maurice Elphick in collaborazione con l’Institut Pasteur di Parigi, ha identificato una versione dellanelle stelle marine chiamata ArBN.