Lapresse.it - Ilaria Sula, pm valuta aggravanti premeditazione e crudeltà per Samson

Leggi su Lapresse.it

Dopo la confessione di Marc, che si è dichiarato colpevole dell’omicidio di, la procura della Repubblica di Roma valuterà di applicare ledellae dellanei confronti del 23enne filippino, che ha ucciso l’ex fidanzata a coltellate per poi disfarsi del cadavere gettandolo da un burrone del Monte Guadagnolo all’interno di una valigia. Trovate tracce di sangue in casa dell’ex fidanzato diLa polizia scientifica ha trovato alcune tracce di sangue nell’abitazione di via Homs 8, nel quartiere africano a Roma, dove secondo gli investigatori, Markavrebbe accoltellato e ucciso. Nel sopralluogo che verrà effettuato oggi nella casa si punterà ad accertare se un coltello da cucina, ritrovato ieri dalla polizia, sia realmente l’arma utilizzata dal femminicida per compiere il delitto.