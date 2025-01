.com - Roma, multa da 500 euro per chi istiga all’odio: polemica sulla delibera contro l’omotransfobia

fino a 500per chirazziale, etnico, di genere. Èl’omobitransfobia che verrà discussa nei prossimi giorni in Assemblea Capitolina, proposta dal Partito Gay Lgbt+ e presentata dal gruppo M5s capitolino con l’appoggio dei consiglieri Pd Riccardo Corbucci e Yuri Trombetti. Contrari gli attivisti dei diritti gay, dal Circolo Mario Mieli a Gaynet. Per le associazioni il rischio è che, se approvata, possa essere annullata in sede amministrativa. Inoltre sottolineano “derubricare l’odio omofobico a unapersino più bassa di quelle del nuovo codice della strada è politicamente umiliante e non restituisce dignità alcuna a chi è stato colpito”. Insomma per gli attivisti si tratta di “un’iniziativa isolata di un partito politico e porta avanti una proposta che riteniamo sbagliata e deleteria“.