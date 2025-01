Ilgiorno.it - In cerca del regalo mai ricevuto. Uno sfizio? La maglia del Monza

Centro diin movimento per l’apertura della stagione dei saldi invernali. Tanti curiosi e i primi acquisti. Nonostante le spese di Natale, c’è ancora chi aspetta i saldi per aggiudicarsi il capo più impegnativo. Infatti, come spiega Nicoletta Canali, titolare di Andros in centro a, gli acquisti prenatalizi hanno mantenuto il trend dello scorso anno: tanti piccoli pensieri e accessori, forse con un piccolo incremento nell’ordine del 2-3 per cento, non oltre. Quindi si spera di avere maggior successo durante i ribassi di fine stagione. "Molto richiesti sono i giacconi e i capi invernali. Si ha molta voglia di acquistare, di cambiare e di rinnovare il guardaroba con capi di qualità – racconta la signora Canali –. Decisamente si aspettano i saldi per acquistare capi invernali di pregio.