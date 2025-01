Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il ds Gigli: "Montefano, contro il Tolentino serve una gara maiuscola»

una prova importante perché ilè una formazione che ha fatto molto bene nella prima parte di stagione, si rinforzato ed è in salute". Lorenzo, diesse del, parla del match di oggi alle 15 che dà il via al girone di ritorno. Il mercato ha portato delle novità negli organici delle due squadre: ilha preso l’attaccante Daniele Ferretti e il difensore Lorenzo Galeotti, mentre ilsi è ora assicurato anche Peluso che alcuni mesi fa ha segnato ai viola quando indossava la maglia del Fabriano. "I cremisi hanno fatto un innesto che dà esperienza e qualità. Anche noi abbiamo fatto delle operazioni in entrata e in uscita: Galeotti è un giovane molto interessante, mentre Ferretti è un elemento importante che può darci molto sul piano tecnico e di esperienza".