Ilfattoquotidiano.it - Vigilante ucciso a Bergamo: il 28enne fermato confessa l’omicidio di Mamadi Tunkara. “Movente sentimentale”

È statoal confine con la Svizzera, dove stava cercando di fuggire. Eto in questura il delitto di: il. L’assassino contestava alla vittima di aver iniziato una relazione con la sua ex compagna. Si tratta di unsenza fissa dimora del Togo, che ha quindito di averieri pomeriggio a coltellate in centro a, 36enne originario del Gambia e addetto alla sicurezza di un Carrefour.L’uomo è stato consegnato dalla polizia svizzera a quella italiana dopo un controllo sulla sua identità e portato in Questura e al momento non è stato sottoposto a fermo. Intanto questa mattina è stato trovato un coltello che potrebbe essere compatibile con l’arma del delitto: era all’interno di un cortile di via Paglia, a qualche centinaia di metri dal luogo dele lungo la via di fuga che il killer avrebbe percorso per allontanarsi.