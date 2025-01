Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Mitchell nuovo obiettivo per la fascia sinistra

Ilinvernale è iniziato ed ilsta pensando anche ad eventuali colpi in difesa: undei rossoneri è il terzino sinistro del Crystal Palace Tyrick. Classe 1999, il calciatore inglese ha esordito in Premier League nella stagione 2019/2020 contro il Leicester City, entrando in pianta stabile nelle gerarchie della Prima Squadra. Il suo contratto con gli Eagles scadrà a giugno. Come riportato dal sito inglese Caught Offside, ilè interessato. Il grande ostacolo dei rossoneri, però, è la folta concorrenza. Sul terzino del Crystal Palace, infatti, ci sono diverse squadre come l'Arsenal di Mikel Arteta ed il Tottenham, che hanno già avviato i contatti col classe 1999, ma anche due squadre spagnole come l'Atletico Madrid di Diego Simeone ed il Barcellona allenato da Flick.