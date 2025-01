Sport.quotidiano.net - Moto: il pilota, che già si era ritirato dalle gare, dà l’addio anche all’attività da collaudatore. Bartolini: "Ora smetto davvero»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Valter(nella foto) appende il casco al chiodo. Già, con una carta d’identità che dice 61 primavere e il ritirotargato 2023, il campione di Casalfiumanese ha deciso di interrompereil rapporto di collaborazione con la Yamaha comedelleda cross. "E’ la fine di un lungo ciclo – spiega–. Arriva un momento in cui la fatica supera il gusto e, giunto in età da pensione,i rischi del mestiere iniziano a pesare sul conto". Così il veterano delle due ruoterizzate – numeri alla mano l’unico a vantare una carriera ad alti livelli tra sterrato e asfalto – dice basta. "Ma continuerò ad allenarmi in palestra e a fare qualche salto nei crossodromi con i miei amici Dovizioso, Savadori e Mercado – confida –. La passione per leresta immutata.