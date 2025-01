Quotidiano.net - Cecilia Sala, il diplomatico: “Si è solo trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato”

Roma, 3 gennaio 2025 - L’arresto diin Iran continua a tenere alta l’attenzione nel mondo. In gioco c’è il valore, universale, della libertà d’informazione. Tanto più se il suo ruolo nella vicenda rimane l’esclusiva volontà di avere un argomento di trattativa nel braccio di ferro tra Iran e l’Italia, passando per gli Stati Uniti. A definire meglio i complessi meccanismi di situazioni come questa è l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci,di lungo corso e già Commissario europeo per l’industria e l’imprenditoria. Partiamo dalla notizia: in questi casi l’utilità della riservatezza va oltre l’opportunità dell’immediata divulgazione. “Sì, è fisiologico che la notizia venga diffusa in momenti successivi rispetto a quando le autorità vengono a conoscenza di un caso specie come l’arresto di un connazionale.