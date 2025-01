Thesocialpost.it - SuperEnalotto: vincita clamorosa ad Alessano, centrato il 5+1 da oltre 500mila euro

Un giocatore fortunato delha vinto oggi, giovedì 2 gennaio 2025, un premi dimezzo milione digrazie a un 5+1. La somma esatta conquistata ammonta a 508.251,51.La schedina vincente è stata giocata ad, in provincia di Lecce, presso il punto vendita Tabaccheria Riv.N.1, situato in Via Rimembranze 42.L’ultimo “6”, che ha fruttato ben 89,2 milioni di, era stato realizzato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento.Nell’estrazione di oggi sono stati registrati anche sei 5 che si portano a casa un premio di 27.367ciascuno. La combinazione vincente deldi oggi è 19 – 74 – 77 – 88 – 29 – 21; Numero Jolly: 7; Numero Superstar: 56.Per ritirare le vincite al, ci sono diverse modalità a seconda dell’importo vinto.