Donnapop.it - Angelo dei Ricchi e Poveri parla per la prima volta dopo il “teste di” a Capodanno: ecco cosa ha detto

Leggi su Donnapop.it

Sotgiu, membro storico dei, ha deciso di rompere il silenzioessere stato pesantemente criticato sui social per un episodio accaduto durante la notte disu Rai 1.aver attirato l’attenzione dei media e dei fan per il suo comportamento poco elegante, ha scelto di esprimersi pubblicamente. Lo ha fatto tramite una nota ufficiale diffusa da ANSA, nella quale si è scusato per quanto accaduto, cercando di spiegare il contesto in cui è esplosa la sua reazione.deiè successo ai fattiLa serata di, trasmessa in diretta su Rai1, ha visto come protagonisti i, ma un episodio inaspettato ha rovinato la conclusione dell’evento. A pochi minuti dal 2025,Sotgiu ha urlato, visibilmente irritato: «Buon annodi ca**o».