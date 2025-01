Anteprima24.it - Bimbo trasportato al Monaldi per un problema cardiaco con elisoccorso

Tempo di lettura: < 1 minutoRicoverato al San Pio e successivamenteal “” di Napoli undi circa un anno dell’hinterland beneventano perché colpito da una patologia che ne alterava la frequenza cardiaca. Ilera giunto ieri al Pronto Soccorso dell’Ospedale beneventano e subito assegnato in Pediatria.Qui il personale sanitario, dopo aver stabilizzato il piccolo, in considerazione del quadro clinico, ha preferito per il trasporto almeglio attrezzato ed ha richiesto l’ intervento dell’delServizio sanitario regionale. Il trasporto è stato organizzato dalla dottoressa Limongelli.Il piccolo, che aveva superato già altri gravi problemi sanitari, ora si sta confrontando con una ulteriore sfida.L'articoloalper unconproviene da Anteprima24.