Ilfattoquotidiano.it - Maati Moubakir ucciso a coltellate, indagati due ventenni di Campi Bisenzio: accusati di concorso in omicidio volontario

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ci sono dueper l’di, il 17ennein strada anella notte tra il 28 e il 29 dicembre, attorno alle 5.30, dopo una serata in discoteca.La procura di Firenze che coordina le indagini dei carabinieri, secondo fonti investigative, avrebbe notificato a duediun avviso di garanzia. I due, giovani di seconda generazione, nati e cresciuti in Italia, sonodiin. Il giovane, colpito più volte con un’arma da taglio, è stato trovato morto da un camionista in via Tintori nella mattinata del 29 dicembre.La procura ha conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo del 17enne. L’esame si svolgerà il 2 gennaio all’istituto di Medicina legale di Firenze. L’atto è stato notificato ai due giovaniche al momento hanno nominato avvocati d’ufficio: i due potranno nominare dei consulenti di parte che assistano all’esame autoptico.