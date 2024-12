Quotidiano.net - Giuseppe Primoli. Tutto il fascino dell’Oriente

(1851-1927), napoleonico per parte di madre (era figlio di Carlotta Bonaparte), diviso tra Roma e Parigi, ebbe un ruolo speciale nello scambio culturale tra i due paesi. Re della mondanità delle due capitali, favoriva gli scambi e gli incontri, come quello tra Eleonora Duse e Alexandre Dumas figlio, che fu alla base del clamoroso sviluppo internazionale della carriera della divina. Ora il magnifico Museo Napoleonico di Roma, fino al prossimo 26 gennaio, dedica a questo personaggio chiave della vita culturale romana dell’800 una mostra, curata con grazia e precisione da Elena Cammilli Giammei, Laura Panarese e Marco Pupillo (catalogo edito da Gangemi Editori, a cura delle stesse), sotto il titoloe il. Il nobiluomo aveva un talento notevole per la fotografia, di cui aveva studiato le tecniche, realizzando memorie notevoli di viaggi e costumi, nonché di feste, in cui erano frequenti le mascherate a tema orientale, di cuiera appassionato frequentatore e organizzatore.