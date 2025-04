Napolipiu.com - Piange tutta Italia: deciso il ritiro dal Tennis | Non ha più il ritmo di un tempo

ildalNon ha più ildi un">Il suo talento ha acceso i riflettori sui campi di tutto il mondo. Ora, però, il sipario sembra pronto a calare.Un’era sta per chiudersi: ilno potrebbe presto salutare uno dei suoi protagonisti più discussi e iconici degli ultimi vent’anni. La notizia del possibileha colto di sorpresa gli appassionati, lasciando l’ambientetico nazionale in un clima sospeso tra incredulità e nostalgia. Nessuna conferma ufficiale, ma le parole pronunciate dopo l’ultima sconfitta lasciano pochi dubbi.Amato e criticato, esuberante e geniale, questo campione ha sempre diviso il pubblico. Ma nessuno può negare che abbia portato un’energia unica sul campo. Non era solo questione di colpi: era un mix di talento naturale, istinto e quel pizzico di imprevedibilità che lo rendeva spettacolare.