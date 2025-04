Gravina | In Italia le scommesse producono 16 miliardi di euro allo sport non viene riconosciuto nulla

Gravina, presidente del Figc, è intervenuto dal palco dell'evento organizzato a San Siro de Il Foglio:«Sono stati abbandonati i personalismi del passato, l'assemblea elettiva del 3 febbraio ha mandato un messaggio. Che per il bene del calcio bisogna stare tutti insieme».Leggi anche: Gravina: «Stadi per euro 2032? C'è ansia, dobbiamo accelerare non solo con San Siro ma con tutte le strutture»Gravina: «Tutti possono scommettere, ma le società non possono fare pubblicità»Perché non è stata data una vicepresidenza alla Lega Serie A, visto il riavvicinamento?«Proprio per una questione di autonomia. A Ezio (Simonelli, presidente di Lega) mi lega un'amicizia decennale. Però ci vogliono dei percorsi, la Serie A legittimamente ha rivendicato e ottenuto un ruolo importante, credo anche nell'interesse della Lega di A.

