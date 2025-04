Ilgiorno.it - Trasporti in Lombardia: i pendolari Trenord bocciano senza appello il servizio ferroviario

Milano – La, sempiterna locomotiva economica del paese, si scopre spaccata in due quando si parla di. Il sistemaregionale dimostra tutte le sue crepe in un sondaggio che non lascia molto spazio a interpretazioni benevole. Il 51 per cento dei lombardi bocciail, mentre appena il 31 per cento lo difende. Paradossalmente, gli stessi cittadini promuovono il trasporto pubblico locale con bus, tram e metropolitane, che raccoglie un 45 per cento di consensi contro il 41 per cento di critici. Regione spaccata La geografia del malcontento, rilevata da un sondaggio di YouTrend commissionato dal Partito democratico, disegna quindi una regione spaccata: da una parte Milano e il suo hinterland, Monza, Bergamo e Brescia, dove prevale ancora un giudizio complessivamente positivo; dall’altra le province insoddisfatte, quelle montane del Nord Ovest (Como, Lecco, Sondrio e Varese) e della bassa padana (Pavia, Cremona, Lodi e Mantova).