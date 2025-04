Prada ha acquisito Versace per 125 miliardi di euro

Metropolitanmagazine.it - Prada ha acquisito Versace per 1,25 miliardi di euro

La notizia era nell’aria da giorni, e ora è arrivata la conferma. Il Gruppohala casa di modada Capri Holdings, la multinazionale americana che l’aveva acquistata nel 2018, per la cifra di 1,25di. Sul sito ufficiale della maison guidata da Miucciaè stato pubblicato il seguente comunicato: «S.p.A. (1913:HK) annuncia oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% dida Capri Holdings Ltd. (NYSE:CPRI).Il corrispettivo cash sarà basato su un Enterprise Value di €1,25 mld1, ed è soggetto ad aggiustamenti al closing.».Prosegue la nota: «Fondata nel 1978 a Milano,è una delle principali maison di moda internazionali e un emblema del lusso italiano nel mondo. Forte di una straordinaria brand awareness,rappresenta un asset unico nel panorama del lusso, con radici profonde nella storia della moda, ma dal forte potenziale nella contemporaneità e sensibilità della società di oggi e futura.