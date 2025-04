Wall Street crolla | Dow Jones -216% Nasdaq -304% S&P 500 -252%

Wall Street peggiora. Il Dow Jones perde il 2,16% a 39.713,73 punti, il Nasdaq cede il 3,04% a 16.221,50 punti mentre lo S&P 500 cede il 2,52% a 5.319,12 punti. L'euforia seguita alla pausa sui dazi di Donald Trump ha lasciato il posto ai timori sui danni che le tariffe potrebbero causare all'economia. Il dato sull'inflazione non ha rassicurato perché relativo al mese di marzo, prima quindi del 'giorno della liberazione' quando il presidente americano ha annunciato i dazi. Quotidiano.net - Wall Street crolla: Dow Jones -2,16%, Nasdaq -3,04%, S&P 500 -2,52% Leggi su Quotidiano.net peggiora. Il Dowperde il 2,16% a 39.713,73 punti, ilcede il 3,04% a 16.221,50 punti mentre lo S&P 500 cede il 2,52% a 5.319,12 punti. L'euforia seguita alla pausa sui dazi di Donald Trump ha lasciato il posto ai timori sui danni che le tariffe potrebbero causare all'economia. Il dato sull'inflazione non ha rassicurato perché relativo al mese di marzo, prima quindi del 'giorno della liberazione' quando il presidente americano ha annunciato i dazi.

