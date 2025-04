Roma in corso il censimento dell’ex scuola occupata in via dell’Impruneta

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 aprile 2025- Sono inin queste ore alcuni controlli finalizzati alpresso l’excomunale “8 marzo” in via, in zona Magliana. Sul posto impegnate le pattuglie della Polizia Locale diCapitale, XI Gruppo Marconi, che stanno procedendo alle verifiche degli occupanti presenti nella struttura. Attualmente risultano essere circa 104 i nuclei familiari coinvolti, in larga parte di origine sudamericana.Le operazioni sono in fase di svolgimento, con la collaborazione della Questura di, Commissariato San Paolo, oltre al personale dei Dipartimenti Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione e delle Politiche Sociali diCapitale, unitamente ai Servizi Sociali del Municipio.