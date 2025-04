Lanotiziagiornale.it - Cos’è l’insider trading di cui viene accusato Trump e cosa rischia il presidente Usa

L’ipotesi delaleggia su Donalde sul suo annuncio di una tregua di 90 giorni per i dazi. L’accusa glirivolta dai democratici al Congresso e si basa su una precisa dichiarazione delUsa. “Questo è un ottimo momento per comprare”, aveva scritto ieri mattina su Truth riferendosi agli acquisti in Borsa.Inizialmente tutti hanno pensato che il messaggio diservisse per giustificarsi e per tentare di rilanciare i mercati in crisi. Ma poi, con l’annuncio dello stop di 90 giorni ai dazi, a qualcuno è venuto il dubbio che quelle parole mattutine fossero invece ben altro.In particolare il senatore democratico Adam Schiff ha chiesto al Congresso di indagare per capire seabbia commesso insidero manipolazione del mercato. Maesattamente, quando si verifica e: la definizionePer insidersi intende la compravendita di strumenti finanziari da parte di una persona che conosce informazioni privilegiate grazie alla posizione che ricopre.