Carolina di Monaco, suo marito Ernst August di Hannover in ospedale. Lei non c'è

Ildididi, si trova in undi Madrid dallo scorso 3 aprile. Ma l’unico che va a trovarlo quotidianamente è suo figlio Christian. Il resto della famiglia non si è fatto vedere, anche perché il Principe ha tagliato i ponti con molti di loro, compresa la moglie da cui è separato dal 2009.di, come stadiNell’ultimo annodiha avuto molti problemi di salute, tutti dovuti all’anca per la quale ha subito un intervento nel 2024, che però non ha dato gli esiti sperati.Quando sembrava essersi ripreso, il Principe ha avuto una ricaduta accusando problemi di deambulazione. La situazione si è resa critica lo scorso 3 aprile quando si è presentato al pronto soccorso della Clinica Internazionale Ruber di Madrid, dove qualche mese fa era già stato curato, ed è stato immediatamente ricoverato.