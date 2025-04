Cultweb.it - Cosa vuol dire quando il gatto si stiracchia davanti a voi? Vi presentiamo i “greeting stretches”

unsia una persona, non si tratta solo di un comportamento casuale o legato al risveglio, è un vero segno di fiducia nei confronti degli umani o di altri felini. Questo gesto rientra in una categoria comportamentale nota comestretch, ovvero “mento di saluto”.Secondo studi pubblicati su riviste di etologia animale e fonti autorevoli come la Feline Veterinary Medical Association, lomento di fronte a un essere umano può essere interpretato come un segnale comunicativo a basso livello di tensione. In contesti sociali felini, questo comportamento viene spesso usato dai gatti per manifestare rilassatezza e apertura relazionale nei confronti dell’interlocutore, sia esso umano o animale.I ricercatori hanno osservato che i gatti tendono arsi più frequentemente in contesti relazionali, per esempiovedono arrivare il proprietario o un altro animale conosciuto.