Ilfattoquotidiano.it - “Il 20 aprile Trump promulgherà la legge marziale”: la tendenza (senza prove) è virale su Tik Tok

Non ci sono, non ci sono annunci, non c’è nulla se non unache sta diventandosui social. Ed è questa: il 20Donaldlanegli Stati Uniti. Su TikTok la questione impazza: tutto parte dall’ordine esecutivo firmato dal presidente americano il giorno del suo insediamento, in cui impone al Dipartimento della Difesa e al Dipartimento della Sicurezza Interna di presentare un rapporto entro il 20con lo scopo di valutare la situazione al confine meridionale e determinare se sia necessario ricorrere all’Insurrection Act del 1807 per il controllo dei confini.Nella fattispecie, l’Insurrection Act consente al presidente di schierare forze militari o della Guardia Nazionale statunitensi sul territorio nazionale in risposta a ribellioni, disordini civili o ostruzionismo allafederale.