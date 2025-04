Unlimitednews.it - Italia-Asia, a Roma la conferenza ISIA per promuovere dialogo e pace

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) –, fiducia,e sicurezza sono le parole chiave dellainternazionale “Dialogue, Trust, Peace, Security in the World”, organizzata dall’ambasciata del Turkmenistan in, insieme all’Istitutono per l’.L’ambasciatore del Turkmenistan in, Toyly Komekov, ha ricordato la proclamazione, da parte dell’ONU, del 2025 quale anno internazionale dellae della Fiducia, che “ci dà un’opportunità per costruire un mondo inclusivo, giusto e sostenibile”.Per il Turkmenistan si tratta di “una vera opportunità per una transizione qualitativa verso una nuova fase delle relazioni internazionali”, di “un invito e un appello a tutti gli Stati ad avviare un lavoro congiunto per l’attuazione delle idee die di fiducia come principio fondamentale dell’ordine mondiale.