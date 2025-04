Notizie.com - Il Paradiso delle Signore perde tre attori in un solo mese. Le ultime parole ai fan di Valentina Tomada

Leggi su Notizie.com

Iltrein un. L’ultima è, deceduta dopo una lunga malattia. Leai fan. Iltrein un. Leai fan di(Foto di Facebook/) – notizie.comSoffriva da tempo di una malattia che non le ha lasciato scampo,, nota per il ruolo di Palma Rizzo nella nota soap opera italiana Il. L’attrice e regista ha lasciato questo mondo nelle scorse ore e a dare l’annuncio sui social ci hanno pensato la sorella Andreina e il fratello Alessandro.La sorella ha dedicato aun lungo post sui social, ricco di sentimento e sofferenza: “La morte di una sorella è la morte di una parte di sé. Mi hai lasciato menomata, si voglia o no, la morte è anche questo”.