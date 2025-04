Ilfattoquotidiano.it - Muore in vacanza con la fidanzata, lei videochiama la famiglia di lui con il cadavere sullo sfondo e poi non dà altre notizie

Non sanno né come sia morto né dove sia sepolto. I familiari di Allen McKenna, 47 anni, sono disperati perché dopo avere ricevuto unata dalladell’uomo, la 25enne Majda Mjaoual, non hanno avuto più.Il Daily Mail scrive che a ricevere la telefonata video è stato il padre di McKenna, Alan Moorhead, residente ad Adelaide, in Australia Meridionale. In quella occasione ha saputo che il figlio 47enne si trovava con la fidanza a Casablanca ed è verosimilmente morto per un attacco di cuore: quando la donna ha chiamato, si vedeva il corpo a terrasfonfo. La, nonostante la morte risalga allo scorso febbraio, dice di non aver mai ricevuto né un certificato di morte, né un referto del medico legale. McKenna sarebbe stato sepolto due giorni dopo il decesso e lasarebbe poi volata nel Regno Unito.