Game-experience.it - Sony e Bandai Namco tagliano i bonus ma aumentano i salari ai dipendenti giapponesi

Leggi su Game-experience.it

In un Giappone alle prese con una crescente carenza di manodopera, due giganti del settore tecnologico e videoludico —Group e— stanno rivoluzionando il proprio sistema retributivo. La novità? Iinvernali, un elemento tradizionale della busta paga giapponese, sono stati aboliti per moltie incorporati direttamente nello stipendio mensile. In questo modo, le aziende mirano a garantire maggiore stabilità economica e rendere le proprie offerte lavorative più competitive.Come ricordato da Nikkei, nel sistema giapponese, i(di solito estivo e invernale) rappresentano una componente fondamentale del reddito annuo, spesso equivalenti a diversi mesi di stipendio.hanno scelto di ridimensionare questa struttura, puntando a uno più consistente e prevedibile ogni mese.