Premio Campiello Junior: vincono Ilaria Mattioni e Chiara Carminati

Vicenza, 10 aprile 2025 –sono le due vicitrici della quarta edizione del, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il, Pirelli e la Fondazione Pirelli.ha vinto con il libro La figlia del gigante (Feltrinelli) nella categoria dedicata ai lettori 7-10 anni,invece con il libro Nella tua pelle (Bompiani) per la categoria 11-14. I libri premiati hanno ottenuto rispettivamente 64 voti su 118 e 66 su 117 espressi dalle due giurie popolari dedicate, ciascuna composta da 120 ragazzi provenienti da tutte le Regioni d'Italia e dall'estero grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale. Ad avere l'ultima parola sulla scelta delle vincitrici sono stati, quindi, i ragazzi dell'ultimo anno delle scuole primarie per la categoria 7-10 anni e del triennio delle scuole secondarie di primo grado per la categoria 11-14 anni.