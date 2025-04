Lanotiziagiornale.it - Contro i dazi una patrimoniale europea: “Tassa del 3% per i super-ricchi”

Una reazione anche ai, ma non solo. Il gruppo The Left all’Europarlamento propone unadel 3% sulle persone fisiche con un patrimonio nettoiore ai 100 milioni di euro. Una sorta diche servirebbe a ridurre le diseguaglianze e che aiuterebbe a rispondere ai, a giudizio della co-presidente di The Left, Manon Aubry. Secondo cui per rispondere serve “un progetto che riorienti l’economia e il commercio verso la fornitura di beni comuni, il benessere, la riduzione delle disuguaglianze e la transizione ecologica”.La proposta in Ue: unaPer Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle (che fa parte del gruppo The Left) al Parlamento europeo, “è giusto, anzi è necessario,re le ricchezze degli individui”. Da questo principio nasce la proposta dire le ricchezze sopra i 100 milioni di euro con unazione di almeno il 3%.