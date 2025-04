Puntomagazine.it - Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Baronissi in Europa, scambio di modelli innovativi di gestione delle imprese sociali”

La: “Un ponte tra territori,ospita le delegazioni internazionali per un confronto sulle eccellenze”Ieri ildiha accolto le delegazioni provenienti dalla Finlandia e dai Paesi Bassi nell’ambito del progetto europeo S.E.E.D (Social Entrepreneurship and Ecosystems Development) finanziato nell’ambito del programma Erasmus+.Ildiè partner del progetto coordinato dall’Istituto VET olandese Nova College, che si concentra sull’imprenditoria sociale legata alla produzione di beni e servizi di utilità sociale. Tra i partner italiani ed esteri anche Essenia Uetp, Ita-Savon Koulutuskuntayhtyma della Finlandia e lo Stichting Stadsgarage dei Paesi Bassi.L’incontro, svoltosi in aula consiliare, ha rappresentato un’importante occasione di confronto edidi, con l’obiettivo di costruire nuove sinergie e rafforzare il legame con le realtà europee d’eccellenza.