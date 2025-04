Iodonna.it - La fashionista Silvye di "Emily in Paris" è perfetta per il motto "io valgo" del colosso della bellezza. Che la sceglie a 61 anni

Con quell’innata eleganza e quel je ne sais quoi che la fa apparire chic senza sforzo in ogni contesto, l’attrice e icona di stile framcese Philippine Leroy-Beaulieu è stata scelta come nuovo volto e testimonial beauty per ilL’Oréal. L’attrice francese, rimasta nel cuore di molti come Sylvie Grateau, personaggioserie cultin, incarna lanaturale cara al beauty brand. E, a 61, interpreta al meglio il celebrePerché io. Winslet, Fonda, Longoria, Bebe Vio: le testimonial L’Oréalper il mese dell’autostima X Philippine Leroy-Beaulieu, a 61, nuovo volto di L’OréalUnendosi a un dream team al femminile tra le quali figurano star del calibro di Eva Longoria e Andie MacDowell, Philippine Leroy-Beaulieu è stata selezionata da L’Oréalper la sua indole irriverente e per la sua indiscutibile femminilità.