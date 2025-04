Le borse europee brillano Milano in testa grazie allo stop ai dazi di Trump

borse europee dopo l'avvio debole dei listini Usa, brillanti nella vigilia a seguito dello stop ai dazi per 90 giorni annunciato dal presidente Donald Trump. Milano è la migliore (Ftse Mib +6,1%) davanti a Francoforte (+4,95%), Madrid (+4,77%), Parigi (+4,61%) e Londra (+3,9%). In calo Il Dow Jones (-1,64%) e il Nasdaq (-2,96%) per una correzione tecnica legata alle prese di beneficio rispetto al rally della vigilia. Secondo gli analisti di Morgan Stanley, poi, il congelamento dei dazi Usa non fa altro che "prolungare" l'attuale fase di incertezza. Rallenta anche l'inflazione Usa (+2,4% a marzo), salita meno delle stime, ma potrebbe essere l'ultima volta che succede secondo le sale operative. Si indebolisce il dollaro a 0,9 euro e 0,77 sterline, mentre sale l'oro (+0,2% a 3,126,5 dollari al barile) e scende a 119,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano cede 4,6 punti al 3,83% e quello tedesco ne guadagna 5,2 al 2,63%. Quotidiano.net - Le borse europee brillano, Milano in testa grazie allo stop ai dazi di Trump Leggi su Quotidiano.net Limano il rialzo le principalidopo l'avvio debole dei listini Usa, brillanti nella vigilia a seguito delloaiper 90 giorni annunciato dal presidente Donaldè la migliore (Ftse Mib +6,1%) davanti a Francoforte (+4,95%), Madrid (+4,77%), Parigi (+4,61%) e Londra (+3,9%). In calo Il Dow Jones (-1,64%) e il Nasdaq (-2,96%) per una correzione tecnica legata alle prese di beneficio rispetto al rally della vigilia. Secondo gli analisti di Morgan Stanley, poi, il congelamento deiUsa non fa altro che "prolungare" l'attuale fase di incertezza. Rallenta anche l'inflazione Usa (+2,4% a marzo), salita meno delle stime, ma potrebbe essere l'ultima volta che succede secondo le sale operative. Si indebolisce il dollaro a 0,9 euro e 0,77 sterline, mentre sale l'oro (+0,2% a 3,126,5 dollari al barile) e scende a 119,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano cede 4,6 punti al 3,83% e quello tedesco ne guadagna 5,2 al 2,63%.

