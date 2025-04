Ilgiorno.it - Dorina Bardhi e la figlia Mia, in lotta per la vita: raccolta fondi dopo l’incidente

Truccazzano, 10 aprile 2025 – Unaonline, una seconda promossa dai tanti amici della donna e della famiglia. Si mobilita la comunità, scatta la gara di solidarietà a Truccazzano e ad Albignano, nel ricordo di: “Occorronoper il suo ultimo viaggio, e per le cure della sua bimba. Non lasceremo sola la famiglia”. A lanciare la petizione ieri (qui il link) la giovane Alessia,maggiore di, 46 anni, morta lunedì a Pozzuolo Martesana nel tragico impatto della sua auto contro un tir. “Non avremmo mai pensato – così l’appello - di trovarci in una situazione del genere, ma laci ha colpiti duramente. Abbiamo perso la nostra mamma in modo improvviso e devastante, e ora mia sorella, la piccola Mia, stando per lain terapia intensiva. Il dolore è immenso, ma oltre alla sofferenza, dobbiamo affrontare un peso economico insostenibile”.