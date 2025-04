Amica.it - Quali sono i profumi più desiderati dagli italiani?

Anche il web ha dei limiti. Acquistare un profumo online, per esempio, è tutt’altro che facile. A meno di non averlo già sentito in profumeria. Sarà anche per questo che – nonostante la Beihang University di Pechino stia sperimentando il modo per integrare odori e sapori nella realtà virtuale – tra ipiù cercati online spiccano le icone senza tempo: quelle fragranze che almeno una volta nella vita tutti hanno provato e cheancora oggi ben riconoscibili dal nostro naso. A confermarlo è una recente ricerca di trovaprezzi.it secondo la quale, nel 2024, le ricerche a temasul famoso portale di comparazione dei prezzi hanno superato i 4,1 milioni, registrando un incremento significativo (+40 per cento) rispetto ai 3 milioni dell’anno precedente.