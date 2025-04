.com - Sfera Ebbasta e Shiva annunciano il joint album Santana Money Gang

ilcon dodici canzoni trap inediteDopo la premiere all’Unipol Forum di Milano della traccia inedita Non metterci becco,esagerano. Esce a sorpresa stasera, un’ora dopo la mezzanotte,il loro primo, completamente indipendente in partnership Cupido / Milano Ovest. 12 canzoni inedite. Trap allo stato puro.La tracklist completa1 – SNTMNG2 – NON METTERCI BECCO3 – SEI PERSA4 – MOLECOLE SPRITE5 – MAYBACH6 – NEON7 – MNGSNT8 – D&G9 – VVS CARTIER10 – OVER (demo)11 – COME SE NON FOSSI NEI GUAI12 – PARANOIA