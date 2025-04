Gqitalia.it - Holger Rune ha comprato una Porsche 911 GT3 come quella di Djokovic, anche se non ha la patente

Leggi su Gqitalia.it

è un ottimo tennista, che fino ad un paio di anni fa era considerato tra i migliori al mondo. L’ascesa di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz ha un po’ ridimensionato le sue ambizioni (al momento è dodicesimo nella classifica ATP), ma questo non gli impedisce di sorridere alla vita e di amare lo sport che pratica con successo fin da bambino. Il momento non felicissimo del tennista danese si è confermato in questi giorni a Montecarlo, dove per problemi allo stomaco ha dovuto dare forfait durante il match contro il portoghese Nuno Borges., comunque, che a Montecarlo abita ormai da diverso tempo, avrà modo di consolarsi guardando la sua nuova911 GT3, appena acquistata forse per averne unadi Novak. Abbiamo scritto “guardando” e non “guidando” perché il quasi 22enne (è nato il 29 aprile del 2003) per il momento può solo ammirare il suo bolide, magari salirci dentro e mettere in moto apprezzandone il rumore del motore, ma non nulla di più.