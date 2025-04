Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli il suo staff | Nessuno lo sta lasciando da solo

Vittorio Sgarbi è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli, il suo staff ha voluto sottolineare che non è mai stato lasciato solo e smentisce le insinuazioni della figlia EvelinaL'articolo Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli, il suo staff: “Nessuno lo sta lasciando da solo” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli, il suo staff: “Nessuno lo sta lasciando da solo” Leggi su Ildifforme.it è ancoraal Policlinico, il suoha voluto sottolineare che non è mai stato lasciatoe smentisce le insinuazioni della figlia EvelinaL'articoloal, il suo: “lo stada” proviene da Il Difforme.

Vittorio Sgarbi in ospedale, gli aggiornamenti: "La compagna Sabrina Colle e gli assistenti sono sempre con lui". Vittorio Sgarbi, come sta? "Non è isolato, le notizie che circolano sono inaffidabili". Vittorio Sgarbi ricoverato, la figlia Evelina: «Non posso andarlo a trovare in ospedale, chi è intorno a lui non mi fa sentire benvoluta. Depresso e non mangia, Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli. Vittorio Sgarbi sta «molto male» ma «ha accettato di mangiare». Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli per depressione: “Atteggiamenti distruttivi”. Ne parlano su altre fonti

Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione: “Non rimane mai solo” - Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è ricoverato da settimane per depressione. (msn.com)

Ricovero Vittorio Sgarbi, aggiornamenti: chi c’è con lui e come sta - E’ ormai trascorso un mese dalla notizia del ricovero di Vittorio Sgarbi per depressione. La figlia del critico d’arte, Evelina Sgarbi, è stata ospite più volte a La Volta Buona per aggiornare in meri ... (msn.com)

Come sta davvero Vittorio Sgarbi: il ricovero e la “frecciatina” alla figlia - Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione: lo staff smentisce le parole della figlia Evelina. Come sta davvero il critico d'arte. (msn.com)