Emirati concluso lo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia

Emirati ARABI) (ITALPRESS) – Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato l'avvenuto scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia, durante il quale sono Stati scambiati un cittadino russo e un cittadino americano, alla presenza dei rappresentanti delle autorità competenti di entrambi i Paesi.Il ministero ha precisato che la scelta di Abu Dhabi per condurre lo scambio riflette la stretta amicizia tra i due Paesi e gli Emirati Arabi Uniti, sottolineando la speranza che questi sforzi contribuiscano a ridurre le tensioni e promuovere il dialogo e la comprensione, raggiungendo così sicurezza e stabilità a livello regionale e internazionale.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

